Где нужно хранить приправы, чтобы они не потеряли вкус и аромат: точно не в холодильнике

Приправы ни в коем случае нельзя покупать впрок. Расход у них, как правило, не очень большой. А вот длительным сроком годности пряности похвастаться не могут.

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Поэтому берите ровно то количество пряностей, которое сможете израсходовать в течение 2-х месяцев. Иначе вместо ароматных трав вы обнаружите в банках труху без вкуса и запаха.

Впрочем, это может случиться и раньше. Если выбрать неправильное место для хранения продуктов, они утратят свои ценные свойства уже через 2-3 недели.

Запомните раз и навсегда: приправы нельзя держать в холодильнике, шкаф над плитой тоже не подойдет. Чтобы пряности были вкусными и ароматными, их нужно хранить в герметичной банке при температуре воздуха не выше 20 °C.

То есть идеальным местом на кухне считается нижний шкаф, расположенный как можно дальше от плиты. Если придерживаться этого правила, приправы останутся ароматными не менее 60 дней.

Источник: издание belnovosti.by