Лучшая побелка деревьев на зиму - не смоется снегом, защитит от всех болезней и вредителей

Белить деревья осенью надо всегда. А все потому, что самые серьезные солнечные ожоги деревья получают в феврале и марте. Кора днем очень сильно нагревается, расширяется, а ночью градусы резко падают.
В итоге дерево получает ожоги, а кору просто разрывает. Растение может погибнуть.
Поэтому белить надо, но только не красками на основе мела. Эти растворы не очень хорошо себя зарекомендовали, так как они быстро смываются. И толку от них уже нет никакого.
Лучшие краски - на основе акриловых эмульсий. При прокраске не забудьте очистить кору деревьев.
Средство лучше всего наносить в ноябре, так вы разом избавитесь от болезней и вредителей.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».