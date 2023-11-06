Лучшая побелка деревьев на зиму - не смоется снегом, защитит от всех болезней и вредителей

Поэтому белить надо, но только не красками на основе мела. Эти растворы не очень хорошо себя зарекомендовали, так как они быстро смываются. И толку от них уже нет никакого.

Лучшие краски - на основе акриловых эмульсий. При прокраске не забудьте очистить кору деревьев.

Средство лучше всего наносить в ноябре, так вы разом избавитесь от болезней и вредителей.

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