Не Турция и не Египет! Какие туры на Новый год россияне массово скупают - от 30 тысяч на семью

Россияне массово бронируют туры и поездки на Новый год уже осенью. Потому что потом уже все будет раскуплено и есть риск остаться на каникулах дома.

Самым популярным и недорогим направлением стала Карелия. Тур на троих человек на четыре дня обойдется в 30 тысяч рублей без билетов на поезд или самолет.

Там можно пообщаться с местным Дедом Морозом, а также покататься на собаках. Оленях и познать местную вкусную кухню.