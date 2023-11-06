Не Турция и не Египет! Какие туры на Новый год россияне массово скупают - от 30 тысяч на семью

Россияне массово бронируют туры и поездки на Новый год уже осенью. Потому что потом уже все будет раскуплено и есть риск остаться на каникулах дома.
Самым популярным и недорогим направлением стала Карелия. Тур на троих человек на четыре дня обойдется в 30 тысяч рублей без билетов на поезд или самолет.
Там можно пообщаться с местным Дедом Морозом, а также покататься на собаках. Оленях и познать местную вкусную кухню.
Кроме того, активно скупаются билеты в Великий Устюг - к главному Деду Морозу нашей страны. Но туда подороже - от 96 рублей на четыре дня на семью из трех человек.
Если вы хотите полететь за границу к теплому морю, то популярное направление - Занзибар. Тур на неделю стоит на три человека от 166 358 рублей.
Доступной стала Шри-Ланка - от 149 058 рублей на неделю на троих. И в эту страну, кстати, для россиян теперь бесплатные визы.
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