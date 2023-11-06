Причины серьезные: народный артист СССР Юрий Соломин экстренно госпитализирован в Москве

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Как сообщает Telegram-канал Mash, Соломин был экстренно отправлен в одну из московских больниц 6 ноября, в понедельник. Причиной госпитализации худрука Малого театра стал инсульт. Другие подробности о самочувствии режиссера не раскрываются.

То, как себя чувствует артист на данный момент, также неизвестно.

Напомним, в июне этого года Юрию Соломину исполнилось 88 лет. Многим он известен по таким картинам, как «Обыкновенное чудо», «Адъютант его превосходительства», «ТАСС уполномочен заявить» и «Чайка».