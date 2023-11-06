Причины серьезные: народный артист СССР Юрий Соломин экстренно госпитализирован в Москве

Народный артист СССР, режиссер и художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин был экстренно госпитализирован в Москве. Как сообщают СМИ, причиной стало кровоизлияние в мозг.
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Как сообщает Telegram-канал Mash, Соломин был экстренно отправлен в одну из московских больниц 6 ноября, в понедельник. Причиной госпитализации худрука Малого театра стал инсульт. Другие подробности о самочувствии режиссера не раскрываются.
То, как себя чувствует артист на данный момент, также неизвестно.
Напомним, в июне этого года Юрию Соломину исполнилось 88 лет. Многим он известен по таким картинам, как «Обыкновенное чудо», «Адъютант его превосходительства», «ТАСС уполномочен заявить» и «Чайка».