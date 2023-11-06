Чеснок пророс в ноябре на грядке из-за теплой погоды - инструкция по спасению

В 2023 году осень в России ведет себя непредсказуемо. Уже ноябрь, а в центральных регионах нашей страны температура воздуха до сих пор стоит в районе +10. Когда такое было?

Растения реагируют на потепления. И тот же озимый чеснок у многих огородников успел прорасти. Это может губительно сказаться на растении, так как морозы скоро его убьют. Поэтому в этом случае надо сделать несколько процедур.