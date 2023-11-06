Яблок стало в 10 раз больше! Хитрый трюк с гвоздем с 1987 года, а до сих пор ничего лучше не придумали

Трюк с яблоней. Фото: соцсети

Никакие удобрения не нужны.

Существует хитрый деревенский метод для того, чтобы яблоня плодоносила в 10 раз больше. О способе знают в глухих селениях с 1987 года. И до сих пор ничего лучше придумано не было.

И дело тут не в удобрениях, ничего в почву вносить не надо.

Опытные садоводы берут два ржавых гвоздя из сарая и вбивают в ствол дерева. А оставшийся кончик снаружи загибают так, чтобы он вошел в кору.

В итоге яблоня начинает испытывать сильнейший стресс, и дает в 10 раз больше плодов. Этот метод работает до сих пор, но о нем мало, кто знает.

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