Яблок стало в 10 раз больше! Хитрый трюк с гвоздем с 1987 года, а до сих пор ничего лучше не придумали

Существует хитрый деревенский метод для того, чтобы яблоня плодоносила в 10 раз больше. О способе знают в глухих селениях с 1987 года. И до сих пор ничего лучше придумано не было.
И дело тут не в удобрениях, ничего в почву вносить не надо.
Опытные садоводы берут два ржавых гвоздя из сарая и вбивают в ствол дерева. А оставшийся кончик снаружи загибают так, чтобы он вошел в кору.
В итоге яблоня начинает испытывать сильнейший стресс, и дает в 10 раз больше плодов. Этот метод работает до сих пор, но о нем мало, кто знает.
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