Яблок стало в 10 раз больше! Хитрый трюк с гвоздем с 1987 года, а до сих пор ничего лучше не придумали

Существует хитрый деревенский метод для того, чтобы яблоня плодоносила в 10 раз больше. О способе знают в глухих селениях с 1987 года. И до сих пор ничего лучше придумано не было.

И дело тут не в удобрениях, ничего в почву вносить не надо.