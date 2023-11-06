Сквозняки исчезнут: вот как перевести окна в зимний режим — тепло и уютно

Ни для кого не секрет, что температура в квартире зависит не только от уровня нагрева батарей. Ключевое значение имеют окна. Эксперты рассказали, как легко перевести их в «зимний» режим».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

В первую очередь нужно открыть окно и посмотреть на механизм, который расположен на боковой части. Найти его можно внизу, причем по небольшому болту с небольшой отметкой. Именно эта черточка и скажет, в каком режиме находится окно. Нейтральным считается положение, при котором отметка расположена снизу.

В таком случае понадобится взять шестигранник и немного повернуть болт. Отметка должна оказаться ближе к помещению. Если же повернуть ее ближе к улице, то окна перейдут в «летний» режим.

Похожие болты, которые называют эксцентриками, расположены по всему окну. Нужно отыскать каждый из них и также повернуть. Отметка на всех болтах должна оказаться ближе к помещению.