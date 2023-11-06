Американские горки, а не погода: синоптик предупредил об экстремальных явлениях этой зимой

Погода этой зимой будет переменчивой, заявил метеоролог Александр Шувалов. По его словам, в декабре, январе и феврале могут быть как сильные похолодания, так и резкие потепления.
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Синоптик заверил, что на протяжении последних десятилетий сохранялся тренд на повышение температур. Декабрь, январь и февраль стали значительно теплее. Уменьшился и срок самой зимы.
Еще одним заметным явлением синоптик считает глобальное изменение климата. Ввиду этого ожидать стабильной температуры грядущей зимой не стоит.
«Вследствие глобальных изменений климата он становится теплее, и при этом также наблюдается разброс экстремальных погодных явлений. Именно поэтому и в этом зимнем сезоне скачки от сильных оттепелей до сильных морозов вполне вероятны. Экстремумы мы уже видели до 1 ноября и будем наблюдать их зимой», — объяснил Шувалов в беседе с порталом «Городовой».