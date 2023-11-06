Возьмите кусок хлеба и приложите к обоям — глаза на лоб вылезут от эффекта

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Все дело в том, что с помощью хлеба можно избавиться от небольших пятен. Особенно на скатерти или обоях. Просто возьмите кусочек продукта и плотно прижмите к загрязнению. Спустя небольшой промежуток времени пятно почти полностью исчезнет. Рекомендуется использовать исключительно белый хлеб, пишет портал «Белновости».

Эксперты подчеркивают, что продукт можно использовать еще и для чистки кофемолки. Для этого хлеб понадобится подсушить. После этого его можно будет отправить в ту часть, где обычно находятся кофейные зерна, и включить технику. Спустя минуту ее работы все загрязнения исчезнут. Останется только убрать хлебные крошки.