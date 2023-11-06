Всего 2 капли и герань опять покроется цветами: будет радовать всю зиму — подкормите в ноябре

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Речь идет не о стандартных смесях из садового магазина. Стимулятор придется приготовить своими руками. Чтобы получить питательный состав, нужен йод и вода.

Рецепт простой. Возьмите литр отстоявшейся воды комнатной температуры. Добавьте в нее 2 капли аптечного препарата. Тщательно все перемешайте и используйте полученную жидкость для полива.

Вносить раствор нужно по краю горшка. Делать это следует раз в 3 недели. Если соблюдать данную инструкцию, герань будет великолепно выглядеть даже зимой. Листья станут толстыми, малахитовыми. Бутоны будут появляться круглый год.

Источник: cveti-rasteniya.ru