Всего 2 капли и герань опять покроется цветами: будет радовать всю зиму — подкормите в ноябре

Многие владельцы герани считают, что она не может цвести зимой. Если вы тоже из их числа, знайте: растение будет радовать вас яркими шапками в холодное время года. Но для этого куст нужно подкормить особым образом.
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Речь идет не о стандартных смесях из садового магазина. Стимулятор придется приготовить своими руками. Чтобы получить питательный состав, нужен йод и вода.
Рецепт простой. Возьмите литр отстоявшейся воды комнатной температуры. Добавьте в нее 2 капли аптечного препарата. Тщательно все перемешайте и используйте полученную жидкость для полива.
Вносить раствор нужно по краю горшка. Делать это следует раз в 3 недели. Если соблюдать данную инструкцию, герань будет великолепно выглядеть даже зимой. Листья станут толстыми, малахитовыми. Бутоны будут появляться круглый год.
Источник: cveti-rasteniya.ru