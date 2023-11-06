Положите кусок фольги за батарею: мало кто знает, какую громадную пользу это принесет

Во время отопительного сезона не все могут порадоваться теплу в квартире. Иногда интенсивность нагрева радиаторов бывает низкая, и они не справляются со своей задачей, особенно если на улице установилась устойчивая минусовая температура.
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Существует простой способ увеличить теплоотдачу. Для этого необходимо создать барьер между батареей и холодной стеной с помощью слоя обычной пищевой фольги.
Теплозащитный экран будет возвращать инфракрасные волны назад в комнату. В результате температура поднимется сразу на два-три градуса, а расход тепловой энергии в квартире снизится на 10%. При этом снимать радиаторы со стен не придется.
Еще одним существенным плюсом станет то, что распространяемое фольгой тепло поднимается вверх и выполняет роль тепловой завесы против холодного потока воздуха, идущего от окна, пишет hi-tech.mail.ru.