Положите кусок фольги за батарею: мало кто знает, какую громадную пользу это принесет

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Существует простой способ увеличить теплоотдачу. Для этого необходимо создать барьер между батареей и холодной стеной с помощью слоя обычной пищевой фольги.

Теплозащитный экран будет возвращать инфракрасные волны назад в комнату. В результате температура поднимется сразу на два-три градуса, а расход тепловой энергии в квартире снизится на 10%. При этом снимать радиаторы со стен не придется.

Еще одним существенным плюсом станет то, что распространяемое фольгой тепло поднимается вверх и выполняет роль тепловой завесы против холодного потока воздуха, идущего от окна, пишет hi-tech.mail.ru.