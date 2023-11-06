Сажайте только этот скороспелый сорт томатов: плоды сочные и мясистые, а с куста по 10 кг

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Как пишет портал «Точка», одним из самых невероятных сортов томатов считается «Асвон». Он славится своей скороспелостью, а также устойчивостью к заболеваниям и засухе. Первые плоды появляются уже спустя три месяца, причем даже в суровых условиях.

Особенного внимания заслуживает урожайность сорта. Один квадратный метр растения способен принести до десяти килограммов овощей. Сами плоды среднего размера, сочные и плотные.

Использовать томаты этого сорта можно по-разному. Они подойдут как для употребления в свежем виде, так и для консервации.

Единственным минусом сорта остается прихотливость. Если томаты растут в теплице, то ухаживать за ними придется практически ежедневно.