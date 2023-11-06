Всего 1 таблетка, и декабрист зацветет моментально - шикарные цветы по всему окну

Декабрист всегда цветет в ноябре и декабре, украшая подоконники к Новому году. Но если растение не подкармливать, то шикарных бутонов вы можете вообще не дождаться.

Садоводы советуют использовать ацетилсалициловую кислоту. Одной таблетки будет достаточно на один литр воды. Только предварительно измельчите ее, чтобы быстрее растворилась.