Не вздумайте выбрасывать кофейную гущу: обалдеете, как ее используют — гадать не надо

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Первое, для чего можно использовать кофейную гущу – удобрение растений. Благодаря необычной добавке удастся сбалансировать кислотно-щелочной баланс почвы, а также увеличить количество содержащегося в ней азота. Подкормка будет актуальна даже в саду. Особенно, если нужно подкормить чернику и хвойные деревья.

В отдельных случаях кофейной гущей можно поливать розы. В таком случае сырье понадобится смешать с четырьмя литрами воды, пишет портал «Точка».

Мудрые хозяйки знают, что применять кофейную гущу можно и в быту. Например, ставить в холодильник в сухом виде. Благодаря этому из техники исчезнут все неприятные запахи. Более того, кофейной гущей можно отчистить грязную посуду.