Целебный эликсир для каланхоэ - 1 столовая ложка на литр воды и растение тут же зацветет

Для того, чтобы каланхоэ росло здоровым и цвело - его надо регулярно поливать и подкармливать. Это нетребовательное растение, но все равно совсем без подкормок его оставлять не следует.
Лучшее средство - сахарный раствор, который является природным стимулятором роста.
Достаточно развести одну столовую ложку сахара в одном литре теплой воды. Хорошо перемешайте, дождитесь растворения. И поливайте под корень.
Также можно добавить янтарную кислоту. Хватит одной таблетки на литр воды. Также растворяете и также поливаете.
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