Целебный эликсир для каланхоэ - 1 столовая ложка на литр воды и растение тут же зацветет

Для того, чтобы каланхоэ росло здоровым и цвело - его надо регулярно поливать и подкармливать. Это нетребовательное растение, но все равно совсем без подкормок его оставлять не следует.

Лучшее средство - сахарный раствор, который является природным стимулятором роста.