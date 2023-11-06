Эта гремучая смесь отстирает что угодно: жир, мазут, ягодные и прочие пятна — все исчезнет без следа

Тоже хотите такое? Тогда для вас имеются отличные новости. Оказывается, чудо-средство есть. Нет, его не найти на полке в супермаркете. Зато его можно приготовить своими руками. И это обойдется вам в копейки.

Рецепт прост. Измельчите брусок хозяйственного мыла с помощью терки. Вам потребуется около 7 столовых ложек мыльной стружки. Смешайте ее с таким же количеством кальцинированной соды и 2 столовыми ложками уксуса. Добавьте в эту массу несколько капель эфирного масла и хорошо все перемешайте.

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Получившееся средство можно класть в отсек для порошка или прямо в барабан машинки. На один цикл нужно 2-3 столовые ложки. Все зависит от количества белья.

Вы будете в диком восторге: все пятна исчезнут, словно их и не было никогда.

Источник: cpykami.ru