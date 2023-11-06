1 ложку удобрения закопайте в горшок, и кактус 100% зацветет как в оазисе

Кактусы всегда цветут, если им хватает полезных веществ в почве. Поэтому ухаживать за растением надо, особенно в зимний период.

Поливать особо не надо. С ноября по март кактусы не любят влажную почву, поэтому сократите полив до одного раза в месяц. А подкормки вносите.