1 ложку удобрения закопайте в горшок, и кактус 100% зацветет как в оазисе

Удобрение для кактуса. Фото: соцсети

Хитрый метод.

Кактусы всегда цветут, если им хватает полезных веществ в почве. Поэтому ухаживать за растением надо, особенно в зимний период.

Поливать особо не надо. С ноября по март кактусы не любят влажную почву, поэтому сократите полив до одного раза в месяц. А подкормки вносите.

Лучшее решение - измельченная яичная скорлупа. Разведите одну столовую ложку порошка в одном литре воды и поливайте. В почву еще можно отдельно закопать одну ложку золы.

Это напитает кактусы азотом, калием и фосфором - все, что им нужно для цветения.

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