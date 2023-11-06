Как удалить «волчки» у груши в ноябре и декабре - крутой мастер-класс для новичков

Грушевое дерево рано или поздно начинает активно ветвиться - дает много волчковой поросли, особенно в тех местах, где до этого неправильно срезали побег. То есть на замену одного волчка на дереве вырастает до 10 новых.

В зимний период грушу надо обрезать. Тогда в новом сезоне растение вас завалит вкусными и сочными плодами.

И здесь важно не упустить обрезку в первый год жизни дерева, когда крона только формируется. Тогда вы сможете избежать многих проблем.

«Волчки» надо обрезать на нижнюю почку или на цветковую, так как верхняя потом даст много новых. Удалите также побеги, которые растут в бока и во внутрь, они только загущают крону.

После обрезки обработайте места спила садовым варом. Иначе в дерево может попасть инфекция.

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