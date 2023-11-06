1 литр в неделю! Лучший стимулятор для замиокулькаса в ноябре - должен быть дома у каждого садовода

В зимний период времени замиокулькас надо простимулировать удобрением. Тогда растение нарастит шикарные клубни, листья пойдут в рост, будут сочными на вид и глянцевыми.

Лучшее средство - конский навоз. Это натуральное удобрение, которое должно быть у каждого садовода дома. В нем содержатся азот, фосфор и калий, которые позволяют цветам формироваться и быть здоровыми.

Разведите в одном литре воды 14 миллилитров навоза. Хорошо перемешайте и поливайте под корень. Кстати, запаха у него нет.

Делайте так один раз в неделю.

Таким удобрением можно поливать как взрослые замиокулькасы, так и укорененные.

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