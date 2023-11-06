Искореняющая обработка всего огорода в ноябре - дешево и эффектно

Поздней осенью сад и огород надо всегда обрабатывать от вредителей и болезней. В этом случае, вы победите все злостные микроорганизмы, которые могут уничтожить будущий урожай в новом сезоне.
Лучшее средство - железный купорос. Но главное правило - дождитесь, когда с деревьев опадут все листья, так как препарат может их обжечь.
Самое время - ноябрь.
Разведите в 10 литрах воды 300 или 400 грамм железного купороса. Тщательно перемешайте и опрыскивайте огород из специального устройства.
По сути, раствор должен стекать по деревьям и почве. Поэтому не жалейте средство.
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