Искореняющая обработка всего огорода в ноябре - дешево и эффектно

Поздней осенью сад и огород надо всегда обрабатывать от вредителей и болезней. В этом случае, вы победите все злостные микроорганизмы, которые могут уничтожить будущий урожай в новом сезоне.

Лучшее средство - железный купорос. Но главное правило - дождитесь, когда с деревьев опадут все листья, так как препарат может их обжечь.

Самое время - ноябрь.