Полстакана под куст в ноябре — малина летом будет ломиться от ягод с грецкий орех

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Эксперты советуют использовать смесь суперфосфата и сернокислого калия. Этих компонентов понадобится 60 и 40 граммов на куст соответственно (примерно полстакана). Они отлично повышают морозостойкость малинника.

Для обогащения почвы, где растет малина, кальцием, магнием и железом дополнительно внесите доломитовую муку. Будет достаточно одного стакана на каждый куст.

Разбросайте указанные удобрения по периметру кустов и немного взрыхлите почву. Их нужно вносить после обрезки малины, когда почва еще не замерзла, отмечают «Белновости».