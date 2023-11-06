Полстакана под куст в ноябре — малина летом будет ломиться от ягод с грецкий орех

Чтобы малина благополучно пережила морозы и порадовала на следующий год богатым урожаем сочных крупных ягод, поздней осенью кусты нужно подкормить. Это необходимо для восполнения запасов питательных веществ в грунте и подготовки растения к зимовке.
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Эксперты советуют использовать смесь суперфосфата и сернокислого калия. Этих компонентов понадобится 60 и 40 граммов на куст соответственно (примерно полстакана). Они отлично повышают морозостойкость малинника.
Для обогащения почвы, где растет малина, кальцием, магнием и железом дополнительно внесите доломитовую муку. Будет достаточно одного стакана на каждый куст.
Разбросайте указанные удобрения по периметру кустов и немного взрыхлите почву. Их нужно вносить после обрезки малины, когда почва еще не замерзла, отмечают «Белновости».