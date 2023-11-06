Все орхидеи в доме будут цвести как по команде: круглый год красота на подоконниках – а всего-то одна хитрость в уходе

Причем, если растений несколько, они зацветут одновременно или одна за другой. Для начала обеспечьте стабильные и комфортные условия для орхидей – температуру (20-25 градусов днем и 15-18 градусов ночью), влажность (60-80%) и полив (регулярный, но умеренный).

А затем переходим к хитрости. Орхидею на ночь помещаем в холодильник, на самую нижнюю полку, где прохладно и не морозно. Важно, чтобы по соседству не было агрессивных для цветка запахов. Повторяйте так в течение двух недель – и скоро бутончики появятся и начнут распускаться.

По материалам сайта Belnovosti