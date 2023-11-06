Какие вещи нельзя стирать в машинке: испортите и одежду, и технику

Также как и одежду с пайетками и вышивкой. Эти элементы просто отлетят от интенсивности и трения в машинке, каким бы щадящим ни был выбранный режим.

Не стирают в машинке кожаные и замшевые вещи, сумки и обувь. Поскольку одежда и аксессуары запросто могут порваться или выцвести, и исправлять что-то уже будет поздно.

Одеяла и пуховики из пера нельзя пихать в домашний барабан, поскольку они скомкаются или пойдут разводами. Лучше выбирать промышленные машинки либо доверять чистку профессионалам.

Обуви и шляпам не место в стиралке, так как рискуют не только собственной формой, но и способны повредить барабан.

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Шерстяные вещи в стиралке очень часто оказываются по незнанию или недосмотру хозяек. И после процедуры они долго не могут понять, откуда эти новые и малюсенькие одежды вдруг взялись. Поскольку шерсть быстро садится и деформируется.

Не стирают в машинке вещи и предметы с металлическими деталями, декором и особой фурнитурой, так как высок риск поломки техники; спортивное снаряжение типа курток и беговых штанов, так как они пропитаны водоотталкивающими и терморегулирующими свойствами и могут их лишиться.

По материалам сайта Belnovosti