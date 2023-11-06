Заливаем весь бутылек в стиральную машину и радуемся: дешевое аптечное средство экономит воду и электричество

Глицерин эффективно справляется с жирами и запахами. Он способен растворять загрязнения, обосновавшиеся на одежде, а также устранять запахи пота, дыма, плесени.

Более того, глицерин успешно работает при низких температурах, что позволяет выбирать более экономичные режимы. А значит, экономится вода и электричество. Что не может не радовать любую хозяюшку.

По материалам сайта Belnovosti