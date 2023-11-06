Заливаем весь бутылек в стиральную машину и радуемся: дешевое аптечное средство экономит воду и электричество

Одним стиральным порошком в машинке хозяйки давно не стирают. Они научились применять массу хитростей, позволяющих экономить.
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Так, многие мудрые и хитрые наливают в стиральную машинку дешевое аптечное средство – глицерин. Его свойство – увлажнять и защищать – прекрасно помогает при осуществлении этой задачи. Поскольку защищает одежду и белье от износа.
Глицерин эффективно справляется с жирами и запахами. Он способен растворять загрязнения, обосновавшиеся на одежде, а также устранять запахи пота, дыма, плесени.
Более того, глицерин успешно работает при низких температурах, что позволяет выбирать более экономичные режимы. А значит, экономится вода и электричество. Что не может не радовать любую хозяюшку.
По материалам сайта Belnovosti