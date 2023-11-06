Как правильно смывать унитаз: ошибку совершает каждый - опасно

Например, у людей распространена привычка нажимать на кнопочку еще в процессе восседания на унитазе. Однако, так делать категорически запрещено. Поскольку в воздух при смывании выбрасываются с частичками воды и болезнетворные бактерии. Они с легкостью осядут на коже сидящего. И это чревато как аллергией и зудом, так и воспалительными процессами.

Еще один излюбленный способ смыва – сразу после «похода», не закрывая крышку. Задумайтесь: в воздух при сильном потоке воды выбрасываются частички влаги с бактериями на целых 2 метра вокруг! Все это оседает на поверхностях – стены и пол, сам человек, который инициировал процесс подачи воды, невольно орошаются всем злачным.

А как же правильно? Просто после процедуры закройте крышку унитаза и нажмите на смыв. Через несколько минут, когда буря утихнет, можете открывать.

По материалам сайта Wday.ru