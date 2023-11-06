Рассыпали по грязному ковру этот порошок - стал чистым: а еще убили микробы и устранили запахи

Ковры – неотъемлемая часть интерьера современных жилых помещений. Большие и маленькие, они привносят уют в дом, а в холодное время года еще и дарят тепло. Однако, не у всех есть возможность сдавать напольные изделия в химчистку или мойку.
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Обойтись самостоятельной чисткой можно любой хозяйке. И сделать это столь же эффективно, как в специализированных местах. Причем, без капли воды.
Надо взять порошок, который есть на кухне у любой хозяйки. Это сода. Рассыпаем по поверхности ковра соду, хорошенько ее распределяем по всей площади. И теперь берем пылесос. Как следует пропылесосить соду нужно основательно, она заберет с собой не только загрязнения, но и запахи, а также убьет микробы.
По материалам Телеграм-канала "Хозяйка в доме"