Жарим минтай только так – получается сочным: надо сделать «подушку», справится даже начинающая хозяйка

Не у каждой хозяйки получается готовить минтай сочным. Можно наделать ошибок, из-за чего на сковороде появится «сухарик», который удовольствия при поедании не доставит.
Между тем, есть простой способ сделать минтай сочным. Надо приготовить ему «подушку» из овощей, а не жарить сольно.
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Пару тушек рыбы распотрошить, обрезать плавники, нарезать крупными кусками. Поместить в посуду, посолить, поперчить, смазать маслом, добавить специи и оставить мариноваться на полчаса.
3 луковицы порезать на кубики и начать жарить на растительном и сливочном масле до золотистой корочки, посолить. Когда лук достигнет золотистости, выложить на него рыбу, убавить огонь и томить рыбу10-15 минут, перевернуть и снова накрыть крышкой.
Затем измельчить три зубчика чеснока, нарезанные помидоры черри, поместить в сковороду. Взбить также 4 яйца и влить в сковороду к минтаю в финале готовки.
По материалам сайта Belnovosti