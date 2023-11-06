Жарим минтай только так – получается сочным: надо сделать «подушку», справится даже начинающая хозяйка

Не у каждой хозяйки получается готовить минтай сочным. Можно наделать ошибок, из-за чего на сковороде появится «сухарик», который удовольствия при поедании не доставит.

Между тем, есть простой способ сделать минтай сочным. Надо приготовить ему «подушку» из овощей, а не жарить сольно.

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Пару тушек рыбы распотрошить, обрезать плавники, нарезать крупными кусками. Поместить в посуду, посолить, поперчить, смазать маслом, добавить специи и оставить мариноваться на полчаса.