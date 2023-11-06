Это блюдо из тыквы покорит даже равнодушных: ароматно, вкусно - невозможно удержаться

Тыква и блюда из нее нельзя назвать популярными, между тем, многие россияне выращивают овощ на своих огородах. И по осени угощаются различными десертами или супами с добавлением тыквы.

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Но даже неравнодушных можно влюбить в тыкву, если знать кулинарные секреты. Один из таких – приготовление оладушек. Их лопают за обе щеки и большие, и маленькие члены семьи.

Причем, готовить просто. Важно использовать грушевидную тыкву, которую еще называют мускатной – ароматный и сладковатый сорт отлично подходит.