Это блюдо из тыквы покорит даже равнодушных: ароматно, вкусно - невозможно удержаться

Тыква и блюда из нее нельзя назвать популярными, между тем, многие россияне выращивают овощ на своих огородах. И по осени угощаются различными десертами или супами с добавлением тыквы.
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Но даже неравнодушных можно влюбить в тыкву, если знать кулинарные секреты. Один из таких – приготовление оладушек. Их лопают за обе щеки и большие, и маленькие члены семьи.
Причем, готовить просто. Важно использовать грушевидную тыкву, которую еще называют мускатной – ароматный и сладковатый сорт отлично подходит.
Полкилограмма тыквы очищаем от кожуры и семечек, трем на терке. Вносим 4 ст.л муки, 1 яйцо, 1 ч.л корицы и по вкусу меда.
Тщательно перемешиваем, получается тесто. Которое на разогретую сковородку выкладываем в форме оладий. Обжариваем с двух сторон до золотистой корочки, получается объедение. Вкуснее будет со сметаной или вареной сгущенкой.
По материалам сайта Belnovosti