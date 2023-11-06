Как сохранить кочаны капусты свежими всю зиму: ни гниль, ни вялость не одолеют

Так, вилки капусты садоводы к зимнему хранению готовят так. Срезают кочерыжку не полностью, оставляя «хвостик» на 3-5 см. Также 2-3 листа, не прилегающие плотно к кочану, сохраняют обязательно, поскольку они подсохнут и хорошо защитят овощ от потери необходимой влаги.

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Важно при этом отсортировать подгнившие кочаны – листва тронута вредителями, или кочерыжка начала портиться. Такие экземпляры долго не проживут.

А вот стебель с корешком можно не удалять. Вилок можно за него подвесить либо прикопать в песок.

По материалам сайта Belnovosti