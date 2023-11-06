Как вырастить клубнику дома: к Новому году поспеет, а справится даже садовод-новичок

Кто бы отказался от свежей и вкусной клубники, да еще и выращенной собственными руками, на праздничном столе в Новый год. Даже и без повода было бы приятно и сладко отведать любимого садового лакомства, когда дачный сезон уже завершился, а новый совсем нескоро.
Это вполне реально, и садовод Наталья Егоркина рассказала, как. Выращивать ягодку она предложила прямо дома, на подоконнике либо теплом балконе.
Важно только подобрать правильно сорт клубники и обеспечить ее необходимым светом и температурой. Для такого дела требуется ремонтатный сорт ягод.
«Для вызревания ягод в домашних условиях естественного освещения зимой в нашем климате не хватит, поэтому придется обзавестись фитосветильником. Их в магазинах для садоводства большой выбор, на любой вкус и кошелек. Емкость для посадки выбирайте побольше, еще в помещении должна быть нормальная циркуляция воздуха», - объяснила профи.
Разумеется, не следует забывать о поливе и подкормке, и тогда результаты не заставят себя ждать.
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К Новому году клубника поспеет, если взять с огорода и срезать лишние усы, поместить их в в воду с янтарной кислотой (2 гр на 1 литр воды), и они оживут, через неделю они уже дадут корешки.
Посадку молодых побегов лучше начать с небольшого контейнера, который затем лучше поместить в темное прохладное помещение – подвал или гараж. Две недели клубника поживет там, и после этого можно пересадить ее уже в постоянный горшок. Перед этим присыпьте корешки специальной подкормкой для ягоды, купив в отделе садоводства, и потом присыпайте грунтом. Сразу же хорошо полейте и обработайте от вредителей и болезней.
По материалам сайта mk.ru