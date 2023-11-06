Как вырастить клубнику дома: к Новому году поспеет, а справится даже садовод-новичок

Кто бы отказался от свежей и вкусной клубники, да еще и выращенной собственными руками, на праздничном столе в Новый год. Даже и без повода было бы приятно и сладко отведать любимого садового лакомства, когда дачный сезон уже завершился, а новый совсем нескоро.

Это вполне реально, и садовод Наталья Егоркина рассказала, как. Выращивать ягодку она предложила прямо дома, на подоконнике либо теплом балконе.