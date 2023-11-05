Просто посадите в квартире эти цветы: пересушенный из-за батарей воздух увлажнится, станет легче дышать

Во время отопительного сезона особенно актуальной становится тема повышения влажности в помещении.

Пересушенный из-за работы отопительных приборов воздух опасен для здоровья, он сушит кожу и доставляет массу неудобств.

Но оказывается, решается эта проблема просто. Нужно всего лишь посадить дома растения, которые способны увлажнять воздух и насыщать его кислородом. И никакой увлажнитель будет не нужен.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».