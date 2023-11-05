Просто посадите в квартире эти цветы: пересушенный из-за батарей воздух увлажнится, станет легче дышать

Во время отопительного сезона особенно актуальной становится тема повышения влажности в помещении.
Пересушенный из-за работы отопительных приборов воздух опасен для здоровья, он сушит кожу и доставляет массу неудобств.
Но оказывается, решается эта проблема просто. Нужно всего лишь посадить дома растения, которые способны увлажнять воздух и насыщать его кислородом. И никакой увлажнитель будет не нужен.
Если в вашей квартире сухой воздух, обратите внимание на кактусы, алоэ, пеперомию, маранту, декоративную лилию (сансевиерию) и папоротник
Эти цветы приспосабливаются к сухому воздуху и способны увлажнить еще. Кроме них, хорошо увлажняют воздух пальма-восковица и пальма-арека, кактус эпифиллум, алое вера, фикус, драцена, ваксфловер, герань пахучая и спатифиллум. Эти растения выделяют влагу через процесс транспирации, качественно увлажняя воздух в помещении.
По материалам автомеханика38.рф