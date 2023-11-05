Для чего нужен «эко» режим стирки: многие хозяйки понимают эту функцию неправильно

Режим стирки с пометкой «эко» вводит многих хозяек в ступор. Одни верят, что он каким-то образом может помочь экологии. В детали они, как правило, не вникают. Считая, что производителям техники виднее. А другие думают, что «эко» режим помогает снизить платежи за электричество.

Кто же из них прав? Все-таки дело в экономии. Экология здесь абсолютно не при чем. Так что правы вторые.

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Если вы выбираете «эко» режим, имейте ввиду то, что стирка будет осуществляться при 30-40 °C. А отжим — на самых минимальных оборотах. Поэтому используйте его, если вам нужно привести в порядок не очень грязные вещи.

В остальных случаях запускайте машинку в обычном режиме. Иначе придется перестирывать белье. А это точно не снизит нагрузку на семейный бюджет.

Источник: hi-tech.mail.ru