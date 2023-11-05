Блины будут в разы вкуснее: пышные, нежные, мягкие, если добавить в тесто этот ингредиент — есть на каждой кухне

Блины - одно из любимых лакомств всеми. Приготовить их идеально удается не всем. Каждый кулинар стремится довести это блюдо до совершенства. Но добавлять разные ингредиенты в тесто для блинов нужно очень осторожно. Этот продукт довольно капризен и его ничего не стоит испортить.
Однако совершенно точно известно, что сделать блины вкуснее, нежнее и пышнее может простой ингредиент, добавленный при приготовлении теста. Этот ингредиент есть на каждой кухне. Речь о сметане.
Сметана делает консистенцию теста для блинов идеальной. А сами блины - нежными, вкусными и эластичными.
Достаточно добавить в тесто всего пару ложек сметаны, чтобы вкус блинов стал заметно лучше.