Как готовят кофе турецкие хозяйки: эта простая хитрость сделает вкус напитка бесподобным

Кофе по-турецки — это почти бренд. Когда слышишь это сочетание слов, сразу представляется плотный, невероятно ароматный и вкусный напиток. Нужна всего одна маленькая чашечка с утра, чтобы поймать заряд бодрости на весь день.

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Настоящий кофе по-турецки готовят в турке на раскаленном песке. Конечно, в России такое практически невозможно. Но если отбросить этот небольшой нюанс, то можно запросто повторить традиционный вкус турецкого напитка.

Инструкция простая. Насыпьте в турку 2 чайные ложки сахара. Поставьте ее на огонь и подождите. Когда белый сахар станет коричневым, добавьте к нему половину стакана воды и всыпьте в турку 2-3 чайные ложки молотого кофе.

Дождитесь момента, когда жидкость начнет подниматься, и сразу же снимите турку с плиты. Повторите это действие 3 раза. Эта хитрость сделает вкус кофе бесподобным.

Добавьте в кофе любимые специи и наслаждайтесь безупречным вкусом бодрящего напитка.

Источник: издание belnovosti.by