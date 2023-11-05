Этот пирог в 1000 раз вкуснее шарлотки: много яблок и мало теста — получается нежнее нежного

Любите сезонные десерты? Тогда вам стоит приготовить выпечку по данному рецепту. Этот пирог получается в разы вкуснее классической шарлотки. В нем вдвое больше яблочной начинки и совсем немного теста. Такое лакомство можно даже тем, кто следит за фигурой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Вам потребуется: 5 крупных яблок, 2 яйца, 50 граммов грецких орехов, 1 грамм ванили, 180 граммов сахарного песка, 120 граммов муки, 200 граммов сметаны, треть чайной ложки соли и 1 чайная ложка разрыхлителя.

Смешайте яйца с сахарным песком. Взбивайте их миксером до тех пор, пока крупинки сахара совсем на растворятся. Затем положите в яичную массу сметану, ванилин и соль. Добавьте сюда же смесь муки с разрыхлителем. Хорошо все перемешайте и займитесь яблоками.

Очистите фрукты от кожуры. Удалите семечки и сердцевину. Нарежьте мякоть яблок кубиками. И займитесь подготовкой формы.