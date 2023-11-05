Это погубит ваши розы: никогда не делайте этого перед морозами — вот какой совет нужно игнорировать

Эту ошибку совершают многие цветоводы, начитавшись советов о том, как подготовить розы к зиме.
Некоторые дачники рекомендуют перед тем, как укрыть розы на зиму, оборвать все листья. Однако более опытные говорят о том, что делать этого не нужно и, более того, это может стать губительно для роз.
Во-первых, если у вас большой розарий, то все листья вы физически оборвать не сможете.
Во-вторых, при обрезке листьев можно повредить тонкую и нежную кожицу побегов, и в эту ранку может проникнуть инфекция.
Но самое главное - листья у роз участвуют в фотосинтезе, и если их полностью удалить, корни не будут получать питательных веществ зимой. Ведь даже зимой, при скудных лучах света, процесс продолжается. Если ему препятствовать, можно загубить розы.
По материалам 7dach.ru