Это погубит ваши розы: никогда не делайте этого перед морозами — вот какой совет нужно игнорировать

Эту ошибку совершают многие цветоводы, начитавшись советов о том, как подготовить розы к зиме.

Некоторые дачники рекомендуют перед тем, как укрыть розы на зиму, оборвать все листья. Однако более опытные говорят о том, что делать этого не нужно и, более того, это может стать губительно для роз.

Во-первых, если у вас большой розарий, то все листья вы физически оборвать не сможете.

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