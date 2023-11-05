Как нужно заготавливать грунт для рассады: одна ошибка может все испортить — многие этого не знают

Многие дачники запасают землю для выращивания рассады с осени. Они набирают грунт в огороде и держат его в квартире или на балконе до наступления нужного момента.

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При этом большинство огородников даже не подозревает о том, как правильно заготавливать почву. Если допустить ошибку, земля будет непригодна для посадки семян.

В чем же ошибка, спросите вы? Дело в том, что многие дачники стараются сделать запасы до выпадения осадков. Когда земля рассыпчатая и сухая. Но, как выяснилось, так делать нельзя.

Оказывается, почву нужно набирать после дождя. Земля должна быть мокрой. Если почва сбивается в комочки, значит, вы все делаете правильно. Такая земля сохранит свои полезные свойства в течение длительного периода времени.

А если вы поместите в мешок рассыпчатую почву, она за зиму окончательно высохнет и будет тянуть влагу из семян и ростков. Даже полив в этой ситуации не поможет. Растения либо погибнут, либо будут хилыми.

Источник: Дзен-канал «Посад»