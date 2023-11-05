Что такое «туалетный шлейф» и как от него защититься: вы каждый день рискуете здоровьем

Обычно крышка унитаза идет в комплекте с сиденьем. Однако из этих двух предметов востребован, как правило, только второй.
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Потому что польза сиденья очевидна. Сидеть на пластике гораздо комфортнее, чем на на холодной керамике. А вот для чего нужно крышка, многим невдомек.
Не пользуетесь крышкой? Зря! Ее не просто так придумали. Это не очередной пылесборник, а очень полезная вещь.
Возможно, вы не в курсе, но есть такое понятие, как «туалетный шлейф». Так называют аэрозольный столб, который поднимается в воздух при нажатии кнопки слива. Его высота может достигать более 2 метров.
Частички воды и микробы из унитаза взлетают чуть ли не до потолка. А после незаметно оседают на поверхностях. Если санузел совмещен, то болезнетворные микроорганизмы могут оказаться на зубных щетках и прочих предметах гигиены. А это уже серьезный риск для здоровья.
Проблем можно легко избежать, если перед каждым сливом опускать крышку унитаза. Пользуйтесь этим советом, и вы будете реже болеть.
Источник: sportkp.ru