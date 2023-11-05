Просто положите лавровый лист на подоконник: будете хлопать в ладоши от радости, когда увидите результат

Лавровый лист - это не только популярная и незаменимая приправа для разных блюд, но и совершенно уникальное растение.

Лавровому листу приписывают самые разные свойства - от лекарственных до магических. Лавровый лист - это своеобразный оберег.

Его можно просто положить на подоконник, и вы увидите, как жизнь в вашем доме медленно, но верно начнет налаживаться. От радости, точно, будете хлопать в ладоши.

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