Просто положите лавровый лист на подоконник: будете хлопать в ладоши от радости, когда увидите результат

Лавровый лист. Фото: Global Look Press

Лавровый лист - это далеко не только приправа для супчика. Он обладает мощным магическим свойством.

Лавровый лист - это не только популярная и незаменимая приправа для разных блюд, но и совершенно уникальное растение.

Лавровому листу приписывают самые разные свойства - от лекарственных до магических. Лавровый лист - это своеобразный оберег.

Его можно просто положить на подоконник, и вы увидите, как жизнь в вашем доме медленно, но верно начнет налаживаться. От радости, точно, будете хлопать в ладоши.

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Считается, что лавровый лист очищает пространство и способствует созданию гармонии в семье. Лавровый лист хорошо влияет на настроение, создает расслабленную атмосферу.

А еще это растение способно притягивать денежную энергию. Лавровый лист на подоконнике принесет изобилие и процветание вашему дому.

По материалам novostivl.ru

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