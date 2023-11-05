Как избавиться от мышей без помощи кота — отрава не нужна: этот способ подходит для дачи и квартиры

Мыши досаждают не только дачникам. Жителям квартир эти вредители тоже знакомы не понаслышке. Соседство с грызунами никого не радует. Ведь эти мелкие вредители переносят болезни, а также портят запасы продовольствия.

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Если вы столкнулись с мышью у себя на кухне, знайте: она пришла ни одна. Наверняка где-то прячется еще с десяток вредителей. Поэтому пускать ситуацию на самотек нельзя.

Но не спешите заводить кота. Многие породы кошек в этом вопросе бесполезны. Отраву разбрасывать по жилищу — тоже плохой вариант. Ее может запросто съесть домашний питомец.

Что же делать, спросите вы? Отправляйтесь в хозяйственный магазин за специальным клеем от грызунов. Захватите там же пару дощечек. А на обратном пути загляните в супермаркет за сыром.

Инструкция простая. Смажьте поверхность досок приобретенным клеем. Положите их в местах обитания мышей. Разбросайте вокруг ловушки кусочки сыра и займитесь своими делами.

Вскоре мыши прибегут на запах угощения и неизбежно прилипнут к доске. Дальше можете поступить с грызунами по собственному усмотрению. Можно, например, их увезти подальше от своего жилья.

Источник: sportkp.ru