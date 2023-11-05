Под какими деревьями земля для рассады самая лучшая: успеваем собрать до морозов

Ноябрь - самое время запастись землей для рассады. Зимой это сделать будет невозможно по понятным причинам.

Где же брать самую лучшую землю для рассады? Конечно же, под деревьями. В непосредственной близости от стволов находятся одни из самых плодородных почв.

Лучшая земля для рассады находится рядом с этими деревьями: ясень, осина, липа, береза или клен.

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