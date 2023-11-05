Под какими деревьями земля для рассады самая лучшая: успеваем собрать до морозов

Рассада на подоконнике. Фото: Global Look Press

Опытные дачники готовят землю для рассады уже сейчас.

Ноябрь - самое время запастись землей для рассады. Зимой это сделать будет невозможно по понятным причинам.

Где же брать самую лучшую землю для рассады? Конечно же, под деревьями. В непосредственной близости от стволов находятся одни из самых плодородных почв.

Лучшая земля для рассады находится рядом с этими деревьями:  ясень, осина, липа, береза или клен. 

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Не стоит брать для рассады почву из-под дуба, каштана или ивы.

Затем землю для рассады обогащают. Чтобы сделать почву более плодородной, е перемешивают с перегноем, добавляя торф, древесную золу, компост или перепревший навоз. 

По материалам diz-cafe.com

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