Только эти сорта томатов устойчивы к фитофторе: урожайные, сладкие, с нежной мякотью

Фитофтороз - довольно распространенное заболевание томатов. Вызывает его грибок. Если фитофтороз поразит помидоры, все, урожая можно не ждать.

Чтобы не оказаться в такой ситуации на будущий год, покупайте семена только тех сортов, которые устойчивы к фитофторе.

Таких немало!

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