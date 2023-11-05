Только эти сорта томатов устойчивы к фитофторе: урожайные, сладкие, с нежной мякотью

Помидоры на грядке. Фото: Global Look Press

Сорта помидоров, обладающие повышенным иммунитетом против фитофтороза.

Фитофтороз - довольно распространенное заболевание томатов. Вызывает его грибок. Если фитофтороз поразит помидоры, все, урожая можно не ждать.

Чтобы не оказаться в такой ситуации на будущий год, покупайте семена только тех сортов, которые устойчивы к фитофторе.

Таких немало!

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Маленький принц. Дает некрупные плоды, хорош для закрутки на зиму. Урожай стабильно высокий.

Огородник. Ранне-тепличный сорт, устойчивый к фитофторе. Плоды вкусные, хорошо хранятся.

Карлсон. Высокорослые помидоры с крупными и красивыми плодами. 

Гном. Компактный сорт, некрупные плоды. Относится к холодостойким.

Цыган. Популярный салатный гибрид с плодами темно-красного цвета, кисло-сладкими на вкус.

По материалам lafoy.ru

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