Только эти сорта томатов устойчивы к фитофторе: урожайные, сладкие, с нежной мякотью

Фитофтороз - довольно распространенное заболевание томатов. Вызывает его грибок. Если фитофтороз поразит помидоры, все, урожая можно не ждать.
Чтобы не оказаться в такой ситуации на будущий год, покупайте семена только тех сортов, которые устойчивы к фитофторе.
Таких немало!
Маленький принц. Дает некрупные плоды, хорош для закрутки на зиму. Урожай стабильно высокий.
Огородник. Ранне-тепличный сорт, устойчивый к фитофторе. Плоды вкусные, хорошо хранятся.
Карлсон. Высокорослые помидоры с крупными и красивыми плодами.
Гном. Компактный сорт, некрупные плоды. Относится к холодостойким.
Цыган. Популярный салатный гибрид с плодами темно-красного цвета, кисло-сладкими на вкус.
По материалам lafoy.ru