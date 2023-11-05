Белоснежный унитаз вам обеспечен: просто нанесли это копеечное средство, прошлись ершиком и смыли — красота

Добиться, чтобы унитаз был идеально чистым, можно и без специальных средств бытовой химии. Очистить унитаз от мочевого камня и известкового налета можно с помощью ингредиентов, которые есть на каждой кухне.
Речь об обычной пищевой соде и уксусе. Они - лучшие помощники в деле наведения чистоты в туалете.
Распределите по увлажненной чаше унитаза полпачки или целую пачку соды и оставьте примерно на полчаса. Затем залейте уксусом. Начнется реакция. В этот момент нужно пройтись по проблемным местам ершиком.
А потом просто смыть водой. Все! Белоснежный унитаз вам обеспечен.
По материалам m-strana.ru