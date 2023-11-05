Рецепт правильного шоколадного торта: он не навредит фигуре — можно есть даже на ночь

Сладкоежкам сложно сидеть на диете. Но иногда все-таки приходится себя сдерживать. Так как десерты вредят фигуре. И дело не столько в сахаре, сколько в муке. Так как именно этот ингредиент добавляет тортам и пирожным калорийность.

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Если заменить данный продукт чем-нибудь полезным, десерт будет не таким опасным. Поэтому этот рецепт шоколадного торта станет для вас настоящим спасением. Такой выпечкой можно баловать себя даже на ночь. Но, разумеется, в умеренных количествах.

Вам потребуется: 300 миллилитров молока, 120 граммов геркулеса, 2 банана, 2 яйца, 50 граммов сливочного масла, 5 граммов разрыхлителя, щепотка соли, 100 граммов темного шоколада и 30 граммов какао.

Вскипятите молоко, залейте им хлопья геркулеса и займитесь остальными ингредиентами.

Очистите бананы, измельчите их в пюре. Добавьте в эту массу яйца, какао, соль и разрыхлитель. Взбейте все это миксером: на низких оборотах.

Соедините овсянку с получившейся смесью и энергично все перемешайте.

Смажьте форму для выпечки маслом. Перелейте в нее тесто. Выпекайте корж в предварительно разогретой духовке при 180 °C. Время приготовление: 35-40 минут.

Готовый бисквит полейте растопленным шоколадом, украсьте ягодой и уберите в холодильник. Через пару часов его можно подавать к столу

Источник: gorodche.ru