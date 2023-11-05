Магические метки: какие родинки на теле притягивают удачу, счастье и богатство

Мы часто даже не обращаем внимания на родинки на нашем теле. И напрасно. Они могут подсказать, светит ли их обладателю богатство, счастье и удача.
Родинки, расположенные на верней части уха, на правой брови, в подмышечной впадине или над верхней губой, способны притягивать деньги и процветание.
Интересны и родинки, расположенные на кистях рук. Считается, что они дают возможность привлечь финансовое благополучие и удачу.
Символами удачи и процветания являются родинки, расположенные на лбу и подбородке.
Родинка на шее символизирует постоянный приток денег в жизнь своего обладателя. Как правило, люди с такими родинками удачливы в карьере.
По материалам rsute.ru