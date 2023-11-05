Магические метки: какие родинки на теле притягивают удачу, счастье и богатство

Мы часто даже не обращаем внимания на родинки на нашем теле. И напрасно. Они могут подсказать, светит ли их обладателю богатство, счастье и удача.

Родинки, расположенные на верней части уха, на правой брови, в подмышечной впадине или над верхней губой, способны притягивать деньги и процветание.

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