У всех есть это отверстие в раковине: лишь единицы используют его по назначению

Наверняка в каждой ванне и умывальнике вы видели такое небольшое отверстие, которым никогда не пользовались. Однако эта сантехническая деталь выполняет важную функцию, способную спасти вас от серьезных проблем в доме.

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Это маленькое отверстие называется перелив. Оно было создано для того, чтобы предотвращать возможные затопления.

Что же нужно делать с этим отверстием? Как пишут в Сети, многие из нас забывают делать одну простую вещь — очищать его. Со временем в переливе может скапливаться грязь, остатки моющих средств и даже плесень.

Если не обращать внимание на эту деталь, перелив может не только неприглядно выглядеть, но и распространять неприятный запах на всю ванную комнату.

Чтобы эффективно очистить это отверстие, достаточно смочить кусочек ваты в уксусе и тщательно протереть внутри, советует Telegraf.news.

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