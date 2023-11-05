Любимцы дачников: сорта огурцов, которые идеальны для прохладного лета — супер урожайные, неприхотливые, не горчат

Совсем скоро наступит время закупки семян овощей для посадки будущей весной на даче. Называем сорта огурцов, которые являются настоящими любимчиками дачников. Они идеальны для прохладного лета. Этим огурцам не обязательно, чтобы их опыляли пчелы.

Сорт Амур F1. Первый урожай дает через 40 дней после всхода. Стоек к болезням. Огурцы нужно обрывать один раз в два-три дня, иначе они перерастают и теряют свои вкусовые качества.

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