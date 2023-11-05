Любимцы дачников: сорта огурцов, которые идеальны для прохладного лета — супер урожайные, неприхотливые, не горчат

Совсем скоро наступит время закупки семян овощей для посадки будущей весной на даче. Называем сорта огурцов, которые являются настоящими любимчиками дачников. Они идеальны для прохладного лета. Этим огурцам не обязательно, чтобы их опыляли пчелы.
Сорт Амур F1. Первый урожай дает через 40 дней после всхода. Стоек к болезням. Огурцы нужно обрывать один раз в два-три дня, иначе они перерастают и теряют свои вкусовые качества.
Валаамский F1. Суперранний сорт, от всхода по появления плодов - 38-40 дней. Плоды мелкие, по 5-6 сантиметров.
Вьюга F1. Плоды некрупные 6-8 сантиметров, при перерастании начинают расти вширь. Лучше срывать вовремя.
Лапландия F1. Устойчив к низким температурам, вегетация при похолодании не останавливается. Длина плодов 8-9 сантиметров.
Тундра F1. Тоже хорошо переносит низкие температуры. Сорт выведен специально для холодного климата, формирует завязи вплоть до заморозков.
По материалам moefermerstvo.ru