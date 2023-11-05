За такое сало можно душу продать — скорей записывайте рецепт: секрет в горячем рассоле

Соленое сало можно в любой момент купить в супермаркете. Вот только вкус его будет сильно уступать домашнему блюду. Поэтому истинные ценители этой закуски предпочитают готовить ее самостоятельно. Если вы тоже решили вступить в их ряды, запишите себе этот рецепт. Сало по нему получается просто восхитительным.

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Вам потребуется: 1 килограмм сала, 10 зубчиков чеснока, 1 литр воды, 2 лавровых листа, 8 столовых ложек соли, 15 горошин душистого перца и 10 горошин черного перца.

Для начала помойте и обсушите сало. Затем нарежьте его на средние куски и займитесь рассолом.

Доведите воду до кипения, бросьте в кастрюлю лавровый лист и перец. Подождите 3-4 минуты, уберите жидкость с огня и всыпьте в нее соль. Засеките еще 5 минут и займитесь салом.

На дно чистой посуды уложите несколько зубчиков чеснока. Накройте его салом. Повторяйте эти слои до тех пор, пока емкость не наполнится.

После этого залейте содержимое кастрюли рассолом. Накройте его тарелкой с гнетом и подождите 72 часа.

По прошествии времени выньте сало из жидкости, обсушите его и поместите в морозилку. Спустя 5 часов закуска будет готова.

Источник: издание belnovosti.by