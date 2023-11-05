Как приготовить тесто для пирожков за 15 минут: сделайте так — дрожжи сработают моментально

Современные хозяйки не готовы тратить много времени на готовку. И уж тем более им не хочется следить за опарой. Поэтому большинство кулинаров предпочитает покупать дрожжевое тесто в магазине. Но, к сожалению, оно совсем не такое вкусное, как домашнее.

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Тоже скучаете по тому самому вкусу из детства? Тогда этот рецепт вам идеально подойдет. Если приготовить тесто так, как написано в данной инструкции, оно получится воздушным и невероятно нежным. При этом на весь процесс уйдет не более 15 минут. Беляши можно будет лепить через 6 минут после замешивания.

Вам потребуется: стакан теплой воды, стакан крутого кипятка, 1 маленькая ложка сахара, 1 большая ложка соли, 3 большие ложки подсолнечного масла, 4 стакана пшеничной муки высшего сорта и 25 граммов прессованных дрожжей.

Для начала растворите дрожжи в стакане теплой воды. Затем добавьте к ним специи, влейте масло и тщательно все перемешайте.

Пропустите муку через сито и введите ее в жидкость с дрожжами. Только не нужно сыпать все 4 стакана разом. Добавляйте продукт небольшими частями: примерно по горсточке.

Вслед за мукой влейте в миску кипяток и замесите тесто. Сформируйте из него колобок. Оставьте его в тепле на 6-7 минут, а по прошествии времени приступайте к готовке. Пирожки получатся отличные: мягкие и пышные!

Источник: gorodche.ru