Вот зачем нужно отверстие в ручке пылесоса — об этом знают лишь единицы

Оказывается, отверстие в ручке или трубе пылесоса создано не для того, чтобы регулировать мощность потока воздуха. У этой крошечной детали есть скрытая цель, о которой мало кто знает.

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И хотя с его помощью можно действительно регулировать мощность воздушного потока, в реальности у этого отверстия совсем иная миссия. Инженеры создали его для предотвращения серьезных проблем с техникой.

Во время уборки мы часто случайно засасываем в пылесос шторы, пакеты или другие крупные предметы. В такие моменты труба забивается, и внутри создается вакуум, а двигатель начинает очень быстро перегреваться.

Вот здесь и приходит на помощь это отверстие в ручке. Просто открыв задвижку, вы мгновенно снижаете давление, охлаждая двигатель. И только после этого можно выключить пылесос и извлечь застрявший предмет.

Это знание может спасти вас от поломки бытовой техники и ненужных трат, пишет Telegraf.news. Кстати, обратите внимание на то, что отверстие расположено именно на ручке, чтобы в случае необходимости быстро спасти ситуацию.

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